Das sind die Top 7 der Trend-Frisuren im Frühling 2023

Was viele der Frisuren in diesem Artikel gemeinsam haben, sind ihre Kanten. Beim „Jellyfish“- Pony (z. Dt.: „Qualle“) ist das am offensichtlichsten. Den Look tragen beispielsweise bereits das Model Joan Smalls (s. Foto) oder, in einer dezenteren Ausführung, auch Lily Collins . Das Prinzip bleibt aber immer dasselbe: Zwei Stufen auf Höhe der Wangenknochen sorgen für den „Quallen“-Effekt – sie sind etwas gelöst vom restlichen Haar, wie die Tentakeln einer Qualle. „Ich liebe es, dass die Formen unserer Frisuren ein bisschen kantiger und edgy werden. Die Leute haben keine Angst mehr davor, mit ihren Haaren zu experimentieren und Spaß zu haben“, meint Quintero und sagt zum Styling: „Ich würde die Haare eher glatt stylen, um die Kanten zu betonen.“ Wenn du nach einem neuen Glätteisen suchst, versuch’s doch mit dem Dyson Corrale