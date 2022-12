TikTok hat mich zum „Wolf Cut“ überredet & ja, die Frisur verdient den Hype

Das Styling finde ich überraschend einfach. Wenn ich meine Haare natürlich lockig tragen will, arbeite ich eine Lockencreme (wie die Briogeo Curl Charisma Leave-In Defining Crème , 23,95 € via Sephora) in die klitschnassen Haare ein und trockne sie mit der Plopping-Technik an. Dann scrunche ich den Noughty Hello Curls Define & Reshape Primer (12,25 € via Beauty Bay) ein und lasse meine Haare an der Luft zu Ende trocknen – so einfach ist das. Die Anzahl der Stufen in dieser Frisur sorgt dafür, dass meine Haare die Locken am Ansatz nicht so „runterziehen“. Dadurch kann sich mein natürliches Lockenmuster frei entfalten.