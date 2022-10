Ich habe meine blonden Haare „herbstorange“ gefärbt & dabei viel gelernt

Der Ton liegt irgendwo zwischen dem von Sadie Sink in Taylor Swifts Musikvideo zu „ All Too Well “ und dem von Poison Ivy in Batman – und ist wie geschaffen für all diejenigen von uns, die gerne in den Herbstmonaten durch laubbedeckte Parks schlendern (und dabei farblich zur Umgebung passen möchten). Aber inwiefern unterscheidet sich Herbstorange von seinen diversen Vorgängern, wie zum Beispiel verbranntes Kupfer sommerliches Honigrot oder feuriges Kupferrot