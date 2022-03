Warum Rot gerade die Trendhaarfarbe schlechthin ist

„Wie bei jedem anderen Trend stehen viele derzeit auf Rot, weil sie diese Farbe an anderen Menschen sehen“, fügt die Coloristin Rachel Bodt hinzu. Vor Kurzem färbte sie die Haare der Schauspielerin Barbie Ferreira aus Euphoria von Schwarz in ein leuchtendes Rot und sagt, dass dieser Look vielen Kund:innen als Inspiration gedient hat. Die Leute sehen sie und wollen einen ähnlichen Farbton. „Dadurch, dass es gerade viele rothaarige Promis zu sehen gibt, fühlen sich viele von uns davon inspiriert und wagen sich in Richtung Rot.“ Bolt zufolge gibt es für jede:n von uns den richtigen Rotton. Ferreiras Rot hat zum Beispiel TikTok-Creator CurvyQueenSheen dazu bewegt, ihr eigentlich braunes Haar rot zu färben, allerdings in einem anderen, eher goldenen Kupferton. Wenn deine Haare nicht bereits gefärbt sind, brauchst du sie für einen Rotton nicht zu blondieren. Sprich einfach mit deinem Coloristen oder deiner Coloristin darüber, welcher Farbton sich am besten für deine Haarbeschaffenheit und deinen Teint eignet. Dimension spielt hier die Hauptrolle.