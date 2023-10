Kannst du ADHS wirklich selbst diagnostizieren? Es ist kompliziert

Seitdem es 2021 gepostet wurde, hat das TikTok-Video , das die Debatte rund um die ADHS -Selbstdiagnose überhaupt angestoßen hat, mittlerweile über neun Millionen Views angesammelt. Vielleicht hast du es auch selbst schon gesehen: Eine Person im Batik-Thrasher-T-Shirt zeigt auf eine Sprechblase über ihrem Kopf, in der steht: „Things you didn’t realize could be ADHD“ – also „Wovon du nicht wusstest, dass es an ADHS liegen könnte“. Über die nächsten 60 Sekunden hinweg werden dann diverse Symptome aufgezählt: Wut wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, unruhiges Zittern, Schwierigkeiten damit, abgelehnt zu werden, unbewusste Geräusche, Konkurrenzdruck und ein Hyperfokus auf die eigenen Interessen.