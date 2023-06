Dein:e Partner:in hat ADHS? So kannst du helfen

„Bei vielen praktischen Aufgaben übernahm ich oft die Führung. Dadurch entwickelte ich aber einen Groll“, erzählt Grace. „Meine Psychologin erklärte mir, dass wir diese Eltern-Kind-Dynamik unbedingt durchbrechen sollten. Ich machte so vieles für ihn, weil er dafür zu lange brauchte oder es einfach nicht fertig bekam. Irgendwann gab ich diese Kontrolle aber auf, und er musste nachziehen.“ Grace und ihr Partner mussten sich ändern. Grace erkennt aber an, dass sie ein bisschen verständnisvoller und nachgiebiger sein musste, was ihre Vorstellung von einer erfolgreichen Beziehung anging. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie schwierig es für neurodivergente Menschen sein kann, sich in eine Welt und eine Gesellschaft einzufügen, die nicht für sie gemacht sind.