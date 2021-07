Als ich mit Autismus diagnostiziert wurde, ließ ich das Daten sein… bis jetzt

Ich gebe in meinen Dating-Profilen nicht an, dass ich Autistin bin. Ich bringe es aber ziemlich schnell zur Sprache – ob in Nachrichten oder persönlich. Diese Störung definiert so viel von dem, was mich ausmacht – ich kann meinen Autismus nicht einfach abschütteln –, weshalb ich „Autist:in sein“ im Gegensatz zu „Autismus haben“ vorziehe. Deshalb spreche ich meine ASS oft eher früher als später an.