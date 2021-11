J’ai mis ma vie amoureuse en pause quand j’ai appris que j’étais autiste

Aujourd'hui, je suis plus que jamais à l'écoute de moi-même et de mes besoins. Mais il est plus difficile de faire des rencontres, car je suis constamment attentive à toutes les normes sociales et aux règles tacites. Ce problème est amplifié par le risque Covid-19 - on peut se conformer à toutes les règles à tout moment, mais on ne peut jamais être certain de ce que font les autres.