Unter einem gelungenen Date stellen sich wohl die meisten einen romantischen Abend mit tollen Gesprächen vor, in denen sie ihre beste, spannendste und lustigste Seite zum Vorschein bringen können. Das Problem: Bei den meisten Dates geht es einfach nur in die Lieblings-Kneipe um die Ecke. Dabei gibt es viele romantische Alternativen, die nicht nur Spaß bringen, sondern auch kreativer sind. Doch welcher Ort eignet sich perfekt für’s erste Date? Zu dieser Frage gibt es (leider) nicht DIE eine Antwort, denn wir alle sind unterschiedlich und haben andere Interessen. Um herauszufinden, was für Euch am besten ist, solltet ihr schon vor dem ersten Date mögliche gemeinsame Interessen und Hobbies herausfinden. So sinkt die Rate der peinlichen Überraschungen und einem Top-Date steht nichts mehr im Wege. Für zusätzliche Inspirationen stellen wir euch sechs tolle Ideen für’s erste Date vor - mit Garantie zum Verlieben!