4 autistische Frauen erzählen, was du über Autismus wissen solltest

„Wie auch bei anderen Menschen mit ihren ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Tagen schwankt meine ‚Funktionstüchtigkeit‘ von Tag zu Tag. Manchmal kann ich meine autistischen Züge ( Stimming Echolalie , und so weiter) gut verbergen, in einem Café sitzen und mir ein Getränk bestellen. An anderen Tagen verschwindet dann aber meine Sprachfähigkeit (das nennt sich dann nonverbal), und alleine die Vorstellung, auch nur in der Nähe eines lauten Cafés zu sein, löst bei mir dann einen unkontrollierbaren Zusammenbruch mit Schreien und Tränen aus. Was viele neurotypische Menschen außerdem nicht wissen, ist, dass ich nach beiden Beispielen vermutlich erstmal zwei Tage Erholung bräuchte, während derer ich mich nur in meinen sicheren, stillen Raum zurückziehe. Also: Nein, ich bin nicht ‚hochfunktional‘ oder dergleichen – sondern einfach autistisch.“