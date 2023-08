Warum Aufhellungssprays für die Haare so umstritten sind

Im Jahr 2023 ist es einfacher denn je, gesträhntes Haar gesund zu halten und nicht zu Stroh zu bleichen. Du willst ein bisschen blonder sein? Nur zu, have more fun : Ein:e gute:r Colorist:in weiß, wie man den Aufhellungsprozess am besten gestaltet, um die Gesundheit des Haares zu bewahren, und verschreibt dir in der Regel ein Programm zum Aufbau von Haarbindungen für zu Hause von Marken wie Olaplex oder K18, damit deine Haare geschmeidig und stark bleiben.