Olaplex launcht endlich das Produkt, auf das wir alle gewartet haben

„Ich habe mir vor Kurzem meine Haare um einige Zentimeter kürzen lassen. Jetzt trage ich sie daher wie eine Art French Bob . Sie sind aus gutem Grund so kurz: Ich bin einfach zu faul, um sie groß zu stylen. Normalerweise verteile ich mir nach dem Haarewaschen einfach eine pflegende Creme in den Haaren und trockne sie dann bei mittlerer Hitze mit dem Föhn. Ich wünsche mir aber mehr Textur. Könnte dieses Spray meine Lösung sein? Es soll gleichzeitig vor Hitze schützen und Volumen verleihen. Also verteilte ich es in meinem handtuchtrockenen Haar und föhnte es wie sonst auch. Irgendwie dauerte das Föhnen nur halb so lang, und ich war überrascht, wie viel Volumen und Textur es meinem Haar verlieh. Gibt es sowas wie zu viel Volumen? Ich musste danach zwar meine Haare ein bisschen toupieren, aber das dauerte nur ein paar Sekunden. Wenn deine Haare nach dem Styling oft zu weich oder ‚rutschig‘ sind und in sich zusammenfallen, ist das das perfekte Produkt für dich. Mein Haar blieb fast acht Stunden lang in Form, und ich brauchte nicht mal Haarspray. Meine Spitzen fühlten sich allerdings ein bisschen trocken an – nächstes Mal benutze ich das Spray also zusammen mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum oder einer Creme. Zum Glück ist die Luftfeuchtigkeit hier gerade gering, aber ich nehme das Spray auf jeden Fall in den Urlaub mit, um herauszufinden, wie gut es wirklich gegen Frizz hilft.“ – Jacqueline Kilikita, leitende Beauty-Redakteurin