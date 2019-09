Tatsächlich hat Schweiß an sich gar keinen Geruch – Bakterien (oder die Nebenprodukte von Bakterien) riechen jedoch und diese ernähren sich von Lipiden und Proteinen in unserem Schweiß, welche wiederum Verbindungen produzieren, die nach Zwiebeln und Käse riechen. Mit deiner Kopfhaut verhält es sich also genau wie mit dem Rest deines Körper - sie schwitzt Öle und Fettsäuren aus und Bakterien fressen sich daran satt.