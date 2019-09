24 Stylings & 1 Scheitel: Wie ein einziger Griff deinen Look verändert

Wie du also den perfekten Scheitel für dich findest? Mach viele Selfies, sehr viele. „Bevor du dich für einen entscheidest, führ ein kleines Experiment durch: Beginne mit einem Scheitel ganz rechts, mach ein Foto davon und kämm ihn Stück für Stück zur Mitte hin. Nach jedem Schritt sollte ein Foto gemacht werden“, rät Fugate. „Anschließend kann man alle Bilder spiegeln und sich anschauen, wie sich der Seitenwechsel auf das Gesicht auswirkt. Bilder sind sehr ehrlich; wenn man sieht, was für einen Unterschied Scheitel machen, kann man so ganz neue Erkenntnisse über das eigene Gesicht erlangen.“ Das Beste an der ganzen Sache? Du kannst deinen Scheitel sofort wieder umkämmen und bist nie länger daran gebunden, als dir lieb ist.