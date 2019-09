Salcedo erklärt gerne, dass er kein Interesse daran hat, Trends zu folgen oder seinen Kunden Looks aufzudrängen, die nicht zu ihren Haaren passen. „Ich möchte die Art ändern, wie Menschen auf Haare schauen, damit sie annehmen, was sie haben“, sagt er. „Meine Inspiration kommt aus dem Bedürfnis danach, nicht den Regeln zu folgen; ich möchte der sein, der neue Ideen bringt. In meiner Vorstellung ist alles möglich“.