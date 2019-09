Schluss mit dem Jugendwahn: „Slow Aging“-Produkte lassen die Haut in Würde altern

Der Begriff „Slow Aging“ steht für eine einfache Methode: Wie der Name bereits andeutet, soll die Hautalterung damit schlichtweg verlangsamt werden. Klar, in der Regel funktionieren Anti-Aging-Produkte nach dem gleichen Prinzip. Aber ganz gleich, ob man zu Botox und Hyaluron oder zu Cremes mit glättender Wirkung greift, sollen diese vor allem als Ergebnis die Faltenbildung vorzeigbar stoppen. Beim Slow Aging ist das anders. Hier wird nämlich zelebriert, dass die Haut mit 50 Jahren eine andere ist als mit 20. Dass sie schön ist, mit all ihren altersbedingten Eigenschaften.