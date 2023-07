Vom Aufstieg und Fall des Sonnenöls

Damals wussten wir es einfach nicht besser. Das ist jetzt ein Jahrzehnt her und seitdem hat sich viel geändert, was das Wissen über die Gefahren von Sonneneinstrahlung angeht. Heute gibt es mehr Forschungsergebnisse zum UV-Schutz und ein Umdenken in Bezug auf Aktivitäten, die in der Vergangenheit als sexy galten, wie z. B. sich beim Sport in die pralle Sonne zu begeben. Heute wissen wir, dass ungeschütztes Sonnenbaden nicht nur eine schlechte Idee ist, wenn es um Hautalterung geht, sondern dass es auch extrem gefährlich für deine Gesundheit ist und das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, erhöht.