„Ich habe heute Angst vor der Sonne“: Wie es ist, mit 23 Hautkrebs zu haben

Am 4. April bekam ich dann endlich die gute Nachricht: Ich habe keinen Hautkrebs mehr. Ich bin so glücklich und dankbar, es überstanden zu haben – auch wenn das Ganze noch nicht komplett vorüber ist. Ich muss auch in Zukunft jeden Monat die Lymphknoten in meinen Achseln, im Hals und im Lendenbereich checken und alle drei Monate zur Ganzkörperkontrolle ins Krankenhaus gehen, wo jeder Leberfleck an meinem Körper überprüft wird. Aber das ist mir alles recht. Wenn deine Gesundheit auf dem Spiel steht, willst du einfach nur, dass alles gut wird. In den letzten sechs Monaten war mein Leben quasi pausiert. Es gab so viele Dinge, die ich gern gemacht hätte, aber nicht machen konnte. Ich träumte davon, meinen Job zu kündigen und mich selbstständig zu machen – konnte ich aber nicht, weil ich bezahlte Urlaubs- und Krankheitstage brauchte. Eigentlich hatte ich als Entertainerin auf Kreuzfahrten arbeiten wollen. Weil ich aber regelmäßig Termine im Krankenhaus hatte, wurde auch daraus nichts.