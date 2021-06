So oder so musst du aber fest daran glauben, was du dir zusprichst, damit Manifestation wirklich „funktioniert“. Wenn du dir zum Beispiel sagst, dass du besser darin sein wirst, den Kontakt zu anderen aufrechtzuerhalten, wird sich nichts ändern, wenn du nicht tatsächlich davon überzeugt bist und dich dementsprechend verhältst. Auch wenn du im Moment vielleicht noch deine Zweifel hast, so wirst du mit der Zeit anfangen, deinen Gedanken Glauben zu schenken, wenn du sie immer wieder in deinem Kopf wiederholst, so Dr. Amsellem.