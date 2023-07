So sexistisch begann unsere Sucht nach gebräunter Haut

Das passt genau zu dem sexistischen Anti-Aging-Narrativ der Hautpflegebranche, bei dem Frauen seit langem im Fokus stehen – und wir glauben das auch. Eine Studie der Melanoma and Skin Cancer Unit am Andreas Sygros Hospital in Griechenland aus dem Jahr 2022 kam zu dem Schluss, dass Frauen in Europa in allen Altersgruppen zwei- bis dreimal so häufig zur Solariumsbräune greifen wie Männer. Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es ähnlich aus: Eine in JAMA Dermatology veröffentlichte Studie ergab, dass etwa 7,8 Millionen erwachsene US-Frauen sich in der Sonne bräunen, verglichen mit 1,9 Millionen erwachsenen US-Männern.