9 Bräunungs-Mythen, die du ab heute bitte nicht mehr glaubst

Stell dir mal vor, du liegst mit einem guten Buch in der prallen Sonne und versicherst dir, eine weitere Stunde Rumliegen sei total okay – solange du dabei nicht verbrennst. Dabei ist das Sonnenbad selbst dann nicht sicher, wenn du dir keinen Sonnenbrand holst. Eine Bräune ist eine Reaktion der Haut, mit der sie UV-bedingte Schäden verhindern will; trotzdem können die schädlichen UV-Strahlen auch weiterhin in deine Haut eindringen, erklärt der Dermatologe Dr. Derrick Phillips.