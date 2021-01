Wir Stellen Menschen Vor, Die Klischees Herausfordern Und Ihr Blondes Haar Feiern

Mein natürliches Haar ist so dunkelbraun, dass es wie schwarz wirkt. Jetzt habe ich aber ein sahniges Karamellblond, durch das etwas Braun hindurchschimmert. Blond zu sein fühlt sich für mich unbeschwert an, vermutlich weil ich erst 18 Jahre alt war, als ich mir meine Haare das erste Mal blond gefärbt habe. Ich habe wirklich das Gefühl, die Farbe steht mir, vor allem passt es zu meinen Augen und erhellt mein Gesicht ein wenig. Was ich mag ist, wie das Blond meinen Look verändert hat und ich dadurch ein bisschen geheimnisvoller und einmaliger wirke. Weil mein Haar nun der Fokus ist, habe ich außerdem das Gefühl, weniger Make Up nutzen zu müssen. Mir hat das Färben definitiv neues Selbstbewusstsein gegeben und es schließt perfekt an meinen Style und meine Persönlichkeit an. Als Blondine fühle ich mich mehr wie ich selbst! Ich steche stärker heraus, und das passt zu mir: Ich bin eine selbstbewusste Persönlichkeit, was durch das Blond nochmal extra unterstrichen wird. Ich mag es, dass ich mich irgendwo zwischen Braun und Blond bewege und am Ende in der Mitte der Farbpalette lande.



Simren benutzt BLONDE WONDERS Restoring Balm für Geschmeidigkeit und Glanz.