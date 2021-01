Rencontrez Les Femmes Qui Défient Les Stéréotypes En Célébrant Leurs Cheveux Blonds

Naturellement, mes cheveux sont si marrons qu’on pourrait croire qu’ils sont noirs, mais maintenant je suis châtain clair, avec encore un peu de brun par ci par là. La première fois que je me suis teint les cheveux en blond j’avais dix-huit ans, et redevenir blonde ça me rappelle ce moment, je me sens insouciante à nouveau. Je trouve vraiment que cette couleur me va bien, surtout avec mes yeux et ça adoucit mon visage un peu aussi. J’aime la manière dont ça a changé mon look et la manière dont ça me donne un caractère plus unique, plus mystérieux. Et puis, je ne trouve pas que j’ai besoin de porter beaucoup de maquillage maintenant, mes cheveux sont devenus l’attraction principale. Ça m’a indéniablement donné une nouvelle confiance en moi, ça correspond mieux à mon style et à ma personnalité. J’ai l’impression d’être pleinement moi-même avec ces cheveux ! On me remarque plus et ça correspond mieux à qui je suis, comme je suis sure de moi, être blonde dit quelque chose de ma personnalité. J’aime bien ma couleur entre le brun et le blond et la manière dont je me trouve au centre du spectre.



Simren utilise le baume réparateur BLONDE WONDERS pour assouplir et faire briller ses cheveux.