Pour beaucoup, la « Pixie Cut » — qui a pour particularité d’être plus longue sur le dessus de la tête et assez courte sur les côtés et à l’arrière — est l’équivalent beauté du Mont Everest. Nombreuses sont celles qui louchent sur la très tendance coupe courte sans pour autant oser l'adopter. La raison la plus commune : et si ça ne nous allait pas et que ça prenait une éternité à repousser ?! Le cauchemar !