Co-wash : que vaut cette méthode de lavage pour les cheveux bouclés

Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. Grâce à l'innovation dans les produits, Matt affirme qu'il existe maintenant sur le marché des produits lavants doux et sans sulfate qui ne dépouillent pas vos cheveux de leurs huiles naturelles et ne les assèchent pas. Il recommande la crème lavante hydratante Authentic Beauty Concept , un produit sans mousse qui élimine en douceur la saleté et les accumulations légères de produits. "Si vous optez pour un soin co-wash, je pense que c'est une meilleure option que d'utiliser uniquement un après-shampoing, qui est formulé pour hydrater et pas nécessairement pour nettoyer", explique Matt. Chez R29, on adore également les soins co-wash As I Am Naturally Coconut , et KeraCare au miel et karité