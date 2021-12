“French Glossing” : la technique coloration qui a transformé mes cheveux ternes

"Malgré les nombreux masques capillaires et les essais de tendances beauté virales (j'ai mis des jaunes d'œufs sur mes cheveux et ce n'était pas marrant), mes cheveux n'ont jamais plus été tout à fait les mêmes et ils ont définitivement plus de frisottis, ils sont plus ternes et plus secs qu'avant. Aujourd'hui, mes racines ont totalement repoussé. Comme je n'ai pas fait de balayage pour réduire progressivement la décoloration, je me retrouve maintenant avec une démarcation orange foncé tirant sur le jaune. D'après le nom de ce traitement, j'espérais qu'il me donnerait ce look signature des influenceuses françaises : chic et en bonne santé.