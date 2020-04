Tuto coiffure : comment réaliser une tresse cascade en 3 étapes

Si vous savez déjà comment vous y prendre pour faire une tresse africaine, vous avez déjà plus de la moitié des outils en main pour réaliser une tresse cascade. "Comme pour une tresse africaine traditionnelle, vous allez utiliser trois mèches selon un schéma répétitif", explique Colombini. À une différence près : avec une tresse africaine, vous utilisez les trois mêmes mèches pour toute la tresse, alors qu'une tresse cascade va être tressée horizontalement sur la tête avec l'une des trois mèches de cheveux qui retombera sur vos épaules, ce qui va créer l'effet "cascade".



Optez pour un aspect lisse et brillant, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, réalisée par une tresseuse et blogueuse californienne, Braids by Natalie. Ou encore, essayez un look plus loose, plus bohème, en ajoutant des ondulations plage, comme sur l'image ci-dessous, réalisée par la coiffeuse de mariage Mon Aime.