Comment fêter un anniversaire en confinement

Joe partage qu'il a choisi Zoom comme plateforme pour sa fête parce que, contrairement à Google Hangouts et à d'autres applications de vidéoconférence, elle peut assurer des appels avec des centaines de participant·e·s. C'est un bon conseil pour tous ceux et celles qui préparent leur propre fête d'anniversaire virtuelle et qui veulent que tous leurs ami·e·s soient présent·e·s. "Ce à quoi je m'attends, c'est que cinq de mes meilleurs amis soient là avec moi toute la durée de la vidéo", explique Joe. "Ensuite, tous les autres voudront probablement juste passer, demander "quoi de neuf", rire un peu, peut-être qu'on communiquera sur le chat vidéo, et puis ils partiront probablement. Et ça, tout au long de la soirée".