5 mythes sur les cheveux afro à ne plus croire

En moyenne, les cheveux poussent d'environ 1,5 cm par mois et la vitesse de pousse est déterminée par un certain nombre de facteurs tels que votre génétique, votre santé, votre alimentation et vos pratiques de soins capillaires. "La pousse des cheveux commence au niveau des follicules pileux, et une alimentation équilibrée est certainement la première étape pour obtenir une forte croissance", explique Stephanie. "La deuxième étape consiste à s'assurer que vous disposez d'un environnement idéal pour que les cheveux puissent sortir à la surface et la meilleure façon d'y parvenir est de nettoyer régulièrement vos cheveux et votre cuir chevelu". Stephanie recommande le shampoing démêlant et hydratant KeraCare, 16,45 €