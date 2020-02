Je me souviens encore très bien de l'époque où j'avais du mal à trouver des produits qui conviennent aux cheveux 4C, comme les miens, mis à part dans les magasins spécialisés. J'ai toujours voulu pouvoir acheter mes soins capillaires, mes soins de la peau et mon maquillage au supermarché, "comme les autres."

Heureusement pour mes amis noires et moi, l'essor de l'e-commerce a fait prospérer les petites entreprises Instagram, avec des marques comme Afrocenchix, Afro & Curl, Boucleme et Dizziak qui répondent spécifiquement à nos types de cheveux. Comme beaucoup d'autres, je me suis tournée vers ces marques niches pour prendre soin de mes cheveux naturels. Après avoir abandonné les défrisants et les produits chimiques agressifs, je voulais être sûre que les produits que j'utilisais agiraient en profondeur sur mes cheveux abîmés, plutôt que de mettre un pansement sur une jambe de bois avec des produits bourrés de silicones ou les lissages intempestifs.