Au cours des dernières années, les choses ont commencé à bouger. Aujourd'hui, une multitude de marques diverses font leur entrée dans la grande distribution en proposant un large éventail de nuances et de formules à des prix accessibles.

Certaines de nos marques préférées (dont Fenty Beauty, Huda Beauty et Beauty Bakerie, une marque culte) ont élu domicile dans les grandes parfumeries, les rendant ainsi plus accessibles au grand public, qui souhaiteraient découvrir la nuance qui leur correspond ou le rouge à lèvres idéal pour leur teint.