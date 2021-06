J’ai testé la crème belle mine Chanel pour les peaux foncées – & voilà le résultat

La nouvelle teinte, disponible dès juin au prix de 44 €, est plus chaude que la teinte Universel et conçue pour donner un éclat bronzé encore plus intense. La texture crème-gel est exactement la même que celle de l'original et donne un éclat très subtil lorsqu'on la fait pénétrer lentement dans la peau : ce fameux fini velouté et non brillant. Il est beaucoup plus facile à utiliser que je ne le pensais. Après avoir appliqué mon soin de la peau, mon SPF et mon fond de teint, j'ai frotté mon pinceau kabuki sur la formule lisse et satisfaisante et l'ai estompé doucement sur mes pommettes pour un effet contouring C'était beaucoup plus foncé que prévu et j'ai réalisé que j'en avais mis beaucoup trop ! Pour l'autre côté de mon visage, j'ai eu la main plus légère et j'ai augmenté la couvrance progressivement. J'étais très satisfaite du résultat. Une petite quantité suffit, et le produit s'est merveilleusement bien estompé, me donnant un "éclat hâlé naturel" comme promis.