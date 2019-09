« Pour les smoky-eyes, je préfère utiliser un eye-liner plutôt qu’une ombre à paupières, » nous explique-t-il, « J’utilise un crayon gel à la mine douce et crémeuse, comme le crayon pour les yeux Urban Decay Glide On Eye Pencil , et je l’étire d’abord sur la paupière. Comme l’application est contrôlée, il n’y aura pas de résidus, ce qui vous évitera de ressembler à un raton laveur. Ce genre de crayons glisse et est facile à travailler au pinceau. Je trouve plus facile de commencer par définir le tiers extérieur de l’œil et si vous appliquez la couleur sombre assez près de la ligne des cils et l’estompez simplement, tout se passera bien. Dépasser légèrement la paupière mobile et vous voilà parée d'un look cool et tendance. Le problème, c'est qu'on peut vite en faire trop. C’est là que l’application d’une ombre à paupières peut être utile pour adoucir le regard. Je conseille également de mélanger les teintes. J’utilise parfois un crayon liner chocolat que je contraste avec une autre couleur. »