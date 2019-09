Jetzt abstimmen: Wer ist WIRKLICH die beste Disney-Prinzessin?

Wenn es um Disney-Prinzessinnen geht, hat jeder seine Favoritin.



Vielleicht liebst du jede, die es schafft, unter Wasser die perfekten Haare zu haben – dann wir Arielle immer deine Nummer eins sein. Oder du schenkst dein Herz Mulan, die eine totale Badass ist, weil sie ganz China rettet.



Der Punkt ist, dass jede Disney-Prinzessin ziemliche geniale Qualitäten hat. Von Schneewittchen über Jasmine bis Tiana: Jede von ihnen hat Momente, die sie absolut besonders machen. Aber was wäre, wenn du entscheiden müsstest, wer für dich persönlich die beste Disney-Prinzessin aller Zeiten ist?



Also fragen wir euch Disney-Verliebte: Wenn ihr eine Prinzessin wählen müsstet, die für immer das Disney-Reich anführen sollte, wer wäre es? Stimmt unten ab und verratet uns in den Kommentaren, wieso eure Disney-Prinzessin die beste aller Zeiten ist!