Warum stören sich so viele an meiner Nasen-OP?

Manchmal erhasche ich im Spiegel oder auf Bildern einen Blick auf meine Nase und bin darüber erstaunt, wie gut sie zu mir passt. Sie ist genau richtig für mich – eine bessere Version meiner vorherigen. Warum also fühlt es sich so an, als hätten so viele andere Leute ein Problem mit ihr? Ich habe Naveen Cavale , Facharzt für plastische und rekonstruktive Chirurgie, gebeten, etwas Licht in die Sache zu bringen. „Vor allem für ältere Generationen stellen Krankenhäuser gefährliche Orte und Operationen eine bedenkliche Angelegenheit dar“, erklärt er. „Es gibt auch eine generationsbedingte ‚Akzeptier deine Umstände einfach und mach weiter‘- und ‚Sei dankbar für das, was du hast‘-Haltung. Heutzutage sind wir aber in der Lage, etwas, das uns nicht zusagt, zu ändern, wenn wir es wollen.“ Diese Erklärung macht sehr viel Sinn, denn einige der negativen Kommentare, die ich erhalte, stammen von viel älteren Verwandten.