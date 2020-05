Chirurgie plastique : pourquoi tant de mépris pour mon nouveau nez ?

Il m'arrive de voir mon nez dans le miroir ou sur des photos et d'être surprise de voir à quel point il me va bien. Il est parfait : une version améliorée du nez que j'avais avant. Alors pourquoi tant de gens le méprisent ? J'ai demandé à M. Naveen Cavale , chirurgien en chirurgie plastique et réparatrice et directeur clinique du King's College Hospital , de m'éclairer à ce sujet. La question n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. "Pour les générations précédentes en particulier, les hôpitaux sont des endroits dangereux et la chirurgie n'est pas un acte anodin", m'a-t-il confié. Il existe aussi une attitude générationnelle qui voudrait qu'on "fasse avec" et qu'on "soit content de ce qu'on a". Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible de changer certaines parties de notre corps si nous le souhaitons". Cela a du sens, si l'on considère que beaucoup de ces commentaires viennent de proches beaucoup plus âgés.