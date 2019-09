Morgens lege ich eine Hand auf das Schambein, die andere auf das Herz. Das regt den Energiefluss an, damit das Chi besser durch meinen müden Körper zirkulieren kann. Gleich nach dem Aufstehen ziehe ich einen Löffel Kokosöl fünf Minuten lang durch den Mund und die Zähne. Dabei mache ich dem Töchterchen Müsli, hebe den Daumen zu jedem Bild, das sie währenddessen malt. Während sie dann ihr Müsli mampft, nippe ich später an einer Tasse heißem Wasser mit einem Schuss Zitrone. Das bringt die Entgiftung in Fahrt. Später gibt es noch einen Bürstenmassage vorm Duschen, die den Lymphfluss anregt und am Ende kaltes Wasser. Danach bin ich frisch, wach und gereinigt, aber auch gestresst.