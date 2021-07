Une fois que vous avez la coupe parfaite, passez à votre routine de soin. Latham et Nother, qui sont ambassadeurs d'Aveeno, affirment que l'idéal est d'utiliser un shampooing léger qui n'alourdit pas vos racines, et ils suggèrent le shampooing volumisant Aveeno Fresh Greens . "Le shampooing est la base, et il est essentiel de trouver le bon. L'idéal est d'utiliser un produit léger et volumateur", ont-ils conseillé. Le shampooing Aveeno Fresh Greens contient de l'huile de romarin et de la menthe poivrée pour donner une sensation de légèreté et de propreté sans ajouter trop de poids. Un autre produit très apprécié est le shampooing Olaplex No.4 Bond Maintenance , qui est idéal pour les cheveux abîmés par la chaleur et qui produit une bonne mousse sans alourdir les cheveux. Certaines personnes pensent que les silicones peuvent alourdir les cheveux. Vous pouvez donc vérifier que votre shampooing et votre après-shampooing actuels ne contiennent pas d'ingrédients tels que la diméthicone, la cyclométhicone et l'amodiméthicone (en gros, tous les ingrédients en -cones). Ces ingrédients ne sont ni nocifs ni toxiques et les supprimer de votre routine ne garantit pas que vous aurez plus de volume. C'est simplement une piste à explorer.