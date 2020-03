Jedes Jahr im Mai findet in der marokkanischen Stadt Kalaat M'gouna, was übersetzt “Tal der Rosen“ bedeutet, ein Rosenfestival statt. Dort versammeln sich tausende Einheimische und Touristen und singen und tanzen durch die Straßen. Gefeiert wird die Ernte der Blume – und wenn man schon einmal da ist, kann man sich gleich in der Schönheit der Blüten sonnen. Es ist ein lebhaftes, süßlich duftendes Zeugnis dafür, wie wichtig die Rose für die Kultur der Marokkaner*innen ist. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass auch wir sie in unsere Beauty-Routine einbinden