Wer sein Gastspiel auf der Erde mit Rücksicht auf Umwelt und Natur vollbringen will, dem begegnen im Alltag allerlei kleine Fallen und Stolpersteine. Es ist nämlich gar nicht so leicht, immer und permanent auf alles Acht zu geben und manches ist uns schlicht und ergreifend nicht bewusst. Was das Thema Tierversuche anbelangt, möchten wir einige weiße Flecken auf eurer Landkarte gerne tilgen. Es gibt hier nämlich viele Missverständnisse mit Potential zum Stammtischkampf. In Deutschland sind Tierversuche für kosmetische Produkte seit 1998 verboten. Tierversuche für Kosmetika sind seit 2009 EU-weit nicht mehr erlaubt. Mit dem im März 2013 in Kraft getretenen Verbotes des Verkaufs von an Tieren getesteter Kosmetik auch aus Drittländern scheint schließlich alles in Butter zu sein, oder?