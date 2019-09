Fashionweek approved: 7 Models verraten dir ihre liebsten Haarpflegeprodukte

Was dagegen temporäre Typveränderungen angeht, haben Models jedoch, sobald sie gebucht wurden, meist nicht viel Mitspracherecht. Je nach Label oder Kunde/Kundin wird geglättet, gekreppt, gekämmt, geflochten und toupiert, was das Zeug hält. Das machen die Haare natürlich nicht ewig mit und so werden sie irgendwann stumpf, matt oder bekommen Spliss. Es sei denn, sie werden ordentlich gepflegt.