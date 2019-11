Hailey Bieber istmüde, als ich sie am gestrigen Abend zum Interview in der BerlinerMusikbrauerei treffe, wo Calvin Klein „a Night Of Music, Discovery andCelebration“ feiert. Ihr Flieger hatte Verspätung, sie kaum geschlafen. Wer ihrzwischen Flughafen und Trailer, in dem das Interview stattfindet, noch dasperfekte Glitzer-Make-Up aufgepinselt hat, werde ich an diesem Abend nicht herausfinden– dafür jedoch was sie über Cyber-Mobbing denkt und worauf sie sich in 2020freut. Überraschend fragil sitzt sie da, eingemummelt in ihren Mantel, dasperfekte Gesicht so zart und fein. Und überraschend fällt mir wieder ein, wiejung sie noch ist: Morgen wird sie 23 Jahre alt. Deckungsleiche 23 MillionenFollower zählt derzeit ihr Instagramkanal, Tendenz wachsend. Wie schafft eseine so junge Person so viel Aufmerksamkeit auszuhalten, frage ich mich,während ich mich gegenüber von der zusammengekauerten jungen Frau niederlasse. AlsNichte von Schauspielerin Alec Baldwin, Neu-Ehefrau von Popmusiker JustinBieber und derzeit als eines der angesagtesten Models der Welt müsste sieAufmerksamkeit zwar gewohnt sein, aber wie ist es wohl, wenn man davon nie einePause bekommt? Kurz nach unserem Interview wird Hailey strahlend über denSchwarzen Teppich laufen und neben den geladenen Becker-Brüdern posieren: DieHaltung aufrecht, der Blick kühn nach vorne gerichtet. In ihremschwarz-weiß-karierten Top von Calvin Klein sieht sie aus, als würde sie gleichin einen Rennwagen steigen und bereit für ein Wettrennen sein. Nichts ist mehrzu sehen, von der fragilen jungen Frau, die ich zum Interview traf und die voneiner Welt schwärmte, in denen sich Menschen unterstützen statt gegenseitigfertig machen. Ganz Hailey Bieber, das junge Model und der Vollprofi eben.