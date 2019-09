Kim Kardashians neue Frisur löst einen Shitstorm aus

Kardashians neuester Snap zeigt sie mit neuer Frisur. Ihre blonden Haare trägt sie jetzt in perlenbesetzten Cornrows geflochten, nennt sie aber selbst „Bo Derek Braids” und gibt sich selbst den Spitznamen Bo West. Es ist nicht das erste Mal, dass Kardashian Namen für Flechtfrisuren erfindet. Im vergangenen Jahr liebte sie „Boxer Braids", den Ausdruck gab es vorher auch nicht, aber die Boxer haben ihr verziehen. Diesmal hat sie aber ziemlich doll daneben gegriffen, denn die Schauspielerin Bo Derek hat wirklich absolut nichts mit der Erfindung oder der Prägung des Begriffes „Cornrows“ zu tun. Cornrows sind per Definition aus drei Strähnen bestehende Flechtzöpfe, die am Ansatz beginnen. Sogenannte „Fulani Braids“ sind traditionell afrikanische Zöpfe , die am Kopf entlanggeflochten werden und häufig mit Perlen an den Spitzen abschließen. Bo Derek trug ähnliche Zöpfe für ihre Rolle in 10 aus dem Jahr 1979 und auch sie sorgte damals mit unsensiblen Kommentaren für Kritik.