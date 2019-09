Ich habe Mitleid mit Kylie Jenner, weil sie kein selbstbestimmtes Leben führen kann

Aber von vorn: Als Kylie im Jahr 1997 auf die Welt kam, war ihre Schwester Kim, die für die Berühmtheit ihrer ganzen Familie verantwortlich ist, erst 17. Das einzig bekannte Familienmitglied war damals der 2003 verstorbene Robert Kardashian, Kims Vater, einer von O.J. Simpsons Anwälten. Es dauerte noch ein ganzes Jahrzehnt, bis die erste Folge „Keeping up with the Kardashians“ über die Bildschirme flatterte und die gesamte Familie in die Welt der Stars und Sternchen katapultierte. Als jüngstes Mitglied war Kylie da gerade einmal zehn Jahre alt und konnte nicht selbst mitbestimmen, ob sie sich mit dem regelmäßigen Besuch eines riesigen Kamerateams in ihrem Haus anfreunden könnte. Und selbst wenn sie Einwände gehabt hätte, was hätte Mama und Managerin Kris Jenner wohl dazu gesagt? Wahrscheinlich so etwas wie: „Liebling, wir machen eine Reality Show über unser Leben und du gehörst nun einmal zu unserer Familie.“ Pech gehabt! Also sah man der damals noch schmallippigen Kylie ab der ersten Staffel der Kultserie beim Aufwachsen zu.