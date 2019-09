Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Kardashians, neben weiteren Ladies wie Beyoncé, Jennifer Lopez und Nicki Minaj, Frauen wie mir dabei geholfen haben, die Schönheit in meinem eigenen Körper zu erkennen. Am Ende wollen wir eben alle wahrgenommen und repräsentiert werden. Wir wollen dazugehören und uns nicht so fühlen, als müssten wir uns klein machen. Darum ist es wichtig, dass eine Gruppe von Frauen vor zehn Jahren lauthals gegen das gängige Schönheitsideal gekämpft und selbstbewusst gesagt hat: „Hier sind wir, so sehen wir aus und uns ist egal, was ihr darüber denkt. Oh, und hier ist ein Selfie, mit dem ich all das unter Beweis stelle.“ Diesen Satz sollten wir uns alle merken, denn er ist sicherlich besser, als die Alternative.