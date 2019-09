Wieso Selena Gomez uns lehrt, die Neue des Exfreundes zu akzeptieren

Schaut man sich Fotos des neuen Paares an, erkennt man, dass Selena ihm oft am Hals hängt. Muss sie Abel etwa buchstäblich so fest an sich ziehen, dass er, selbst wenn er wollen würde, niemals fliehen könnte? Alles, was die zwei machen, scheint irgendwie unauthentisch zu sein. Immer wieder liest man Geschichten über angebliche Traumdates. So soll der „Starboy“-Interpret beispielsweise ein gesamtes Kino für ein Rendezvous gemietet haben und zu ihrem 25. Geburtstag einen elf stündigen Flug genommen haben, um sie zu sehen. Bei dem bloßen Gedanken daran, dass der Ex sich so doll ins Zeug legt, rotieren der Verlassenen automatisch Vergleiche im Hirn: „Toll, ich habe nur eine blöde Eis-Torte zu meinem Geburtstag bekommen, dabei esse ich die gar nicht. Schließlich bin ich Model. Und zu einem Langstreckenflug musste sie ihn sicherlich zwingen, schließlich hat er panische Angst davor, über das Meer zu reisen. Und wieso posten sie eigentlich so viele Fotos zusammen, das findet er doch total doof und kindisch. Und dieses ganze 'Ich supporte alles, was sie tut, indem ich süße Emoticons darunter kommentiere'-Gehabe nervt. Und, und und. Kotz, kotz, kotz!“