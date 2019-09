Diese Seite findet die lustigsten Fehler in den Insta-Posts der Influencer-Stars

Finde den Fehler... oder besser das Produkt. Influencer*innen verdienen mit Werbung Geld - das wissen mittlerweile wohl alle, die am Tag mehr als fünf Minuten auf Instagram und Facebook verbringen. So geht es beim neuen #OOTD deiner liebsten Bloggerin vielleicht nicht um die Gucci-Tasche in Pink, sondern um den Kaffee in ihrer Hand oder den Likör im Hintergrund. Oft stören die gekennzeichneten Produktplatzierungen die Follower*innen nicht weiter. Letztlich sind wir diese Art von Werbung von Print-Publikationen längst gewohnt. Doch manchmal sind die ambitionierten Verkaufsversuche so absurd, dass man eigentlich nur drüber lachen kann.