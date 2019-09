Les meilleurs tatouages de célébrités de 2019

On pensait qu’on ne pourrait pas détrôner 2018 en termes de tatouages de célébrités. Après tout, comment faire mieux que les tatouages assorti s de Kylie Jenner et Travis Scott ? Ou l'impressionnant tatouage de Justin Bieber sur tout le tronc ? Sans parler de ceux d' Emilia Clarke, Sophie Turner et Maisie Williams qui rendent si bien hommage à Games of Thrones ?