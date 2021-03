Pour masquer un tatouage que vous détestez, vous avez l'option d'appliquer patiemment votre fond de teint Dermablend chaque jour (chapeau bas si vous avez la patience), mais pour beaucoup, cela signifie le recouvrir d'un nouveau tatouage. Il s'avère que c'est une option populaire, qu'il s'agisse des initiales d'un·e ancien·ne amoureu·se·x ou d'une coupe de fruits ratée. Roberto Castillo, tatoueur au Sacred Tattoo à New York, et Curt Montgomery, un tatoueur canadien qui travaille avec des stars comme Halsey et Sophie Turner, confirment que la technique de cover-up est légitime et assez populaire, mais qu'elle nécessite souvent beaucoup plus de planification et d'argent qu'on ne le pense.