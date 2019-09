Tattoos: Wie ein Cover-up funktioniert & was du vorher wissen solltest

Manche Dinge sind für die Ewigkeit bestimmt: Ehen und Tattoos, zum Beispiel. Die Realität belehrt uns jedoch gerne eines Besseren und lässt einige von uns bitter bereuen, was wir uns vor einiger Zeit so dringend gewünscht haben. Wenn du ein Tattoo, das du vor Jahren gestochen bekommen hast, einfach nicht mehr sehen kannst, hast du in der Regel zwei Möglichkeiten: Laser oder Cover-up. Für ersteres brauchst du Geld, Geduld und ein Tattoo, das sich überhaupt erst weglasern lässt. Aber auch beim Cover-up, also ein Tattoo, das so platziert wird, dass es das alte, ungeliebte verdeckt, gibt es einiges zu beachten.